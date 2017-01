Sabato 7 Gennaio 2017, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 10:47

"Finissage" ed Happy Birthday al Gozzetto per Vincenzo D'Isanto, il pierre della notte flegrea che in una volta sola ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno e la chiusura in bellezza del calendario di eventi natalizi targati AperiFriends da lui stesso ideato insieme a Peppe Fiore nella splendida cornice del porto di Pozzuoli.Come già molti degli happening precedenti e nonostante il clima tutt'altro che mite anche il party epiFUNia ha riscosso infatti l'ennesimo successo di pubblico e di amici, grazie anche alla selezione musicale operata in console dai dj resident Miss Gazzi e lo stesso Peppe Fiore che per l'occasione hanno proposto un sound decisamente happy e coinvolgente.Tantissimi gli habitué e non solo accorsi allora a salutare Mr.Aperifriends insieme a Paolo Visone: da Ilaria e Raffaella Artiaco a Viviana Solimeo, Fabiola Cirillo, Susanna Rocco, Rosy Brandi, Maria Grazia Liguori e, ancora, Carlotta Foglia, lsabella Marino, Alessia Lardieri, Gianluca Sebastiano, Antonio Tufano, Umberto Rimoli, Michele Di Roberto, Danielina Grassia e tanti altri che hanno ballato e brindato come tradizione fino a mezzanotte perché, si sa, l'Epifania tutte le feste si porta via.