Stanchi di trascorrere la serata in casa tra fornelli ed ospiti da gestire? Ebbene, se alla vigilia i ristoranti avevano abbassato le saracinesche ben sapendo che a Napoli Babbo Natale arriva sempre a casa al veglione potremo finalmente rilassarci. Dal centro storico al lungomare, dal Vomero a Pozzuoli sono infatti tantissimi i ritrovi che hanno organizzato cene e feste per tutti i gusti e tutte le tasche per aspettare in allegria il 2017. L’opzione più gettonata, con i fuochi a pochi passi, è quella dei ristornati del lungomare che, spiegano da I Re di Napoli, hanno moltissime prenotazioni di turisti internazionali ai quali serviranno un menu tradizionale con tanto di posteggia: 150 euro per polpettone di pesce spada, ostriche e gamberi, ravioli, orata e così via.Tradizione a tavola anche per For o Mar, che poco più avanti propone un mix di hamburger di ricciola, frutti di mare, fusilli con scorfano e taratufi o parmigiana di ricciola abbinato ad un piano bar mentre da Zi Teresa la serata sarà allietata dalla voce di Bruno Cuomo e, sempre sul lungomare, Rossopomodoro ha previsto anche un menu per i bambini ai quali ha dedicato anche un’apposita animazione, mentre il menu delle feste proseguirà fino al 6 con ricette tipiche e pizze ispirate ai sapori invernali. Menù bambino anche per il Teatro Posillipo con prosciutto cotto, fiordilatte, lasagnetta con ragù partenopeo, involtino di carne al graten con patatine fritte mentre al Cantanapoli di via Chiatamone del resto i De Pompeis hanno puntato sulla tradizione con carpaccio di seppia, pacchetti allo scoglio, baccalà fritto, insalata di rinforzo e dolci a 70 euro a persona, mentre a Piazzetta Leone la Galleria Sette propone aperitivo già dalle sette con cenone ed after dinner con i dj set di Danilo De Santo e Giosi Cipollaro. Quello di Villa Diamante sarà invece un capodanno rosé con l’evento dedicato al Nectar Impérial Rosé della Moet & Chandon che si trasforma all’uopo in un oggetto luminoso perfetto per la mezzanotte. Per i più a la page invece tra i must di quest’ultimo scorcio di 2016 il KKBB di Cappella Vecchia, dove regalarsi per 140 euro un benvenuto con cocktail Martini e caviale, sashimi de luxe, carpaccio con wakame e caviale, paccheri ai frutti di mare, lasagna di pesce, nigiri, rolls, arani, tempura di gamberi e calamari nonché degli originali rolls di lenticchie e cotechino. Idem dicasi per Il Giardino di Cicciotto a Marechiaro, dove Gianluca Capuano ha messo a punto un’offerta “che non si può rifiutare”: crudi, catalana di astice, pasta ai frutti di mare, risotto gamberi ed asparagi, dentice su vellutata di ceci e fiumi di Laurent Perrier, di cui il ristorante è alfiere, il tutto accompagnato dai dj set di Dario Guida: uno dei nomi più apprezzati del momento che trasformerà la salain un night a la page in cui ballare fino all’alba. La formula cena e balla, del resto, resta la più gettonata.A Coroglio, l’HBTOO propone cena dalle 21 e dancing dall’una mentre al Trip di piazza Amedeo le prime ore dell’anno nuovo arriveranno in compagnia dei dj Raro, Edo Baccari e Marco Piccolo al termine di un cenone a base di coupelle, risotto agli agrumi, lasagna con ragù di pesce bandiera, trifle e brownies al peperoncino. Per chi invece fosse stanco delle solite abitudini un’idea in più può essere l’aperitivo sul porto di Pozzuoli tra il Gozzetto ed Abbascio u mare e prosieguo in loco o quello in salumeria Upnea a via Costantinopoli con show di Luigi Tufano e Giuseppe Avitabile da dove proseguire con il cenone da L’Etto, sulla stressa strada, dove ognuno sceglie cosa mangiare a 2,50 euro l'etto, appunto. Per restare al centro storico optando per un luogo pieno di fascino ecco invece l’invito di Palazzo Caracciolo che apre il chiostro cinquecentesco di via Carbonara per una cena di gala a quattro mani curata da Daniele Riccardi ed Eduardo Estatico, per un menu ricercato in abbinamento a performance dei ballerini MART, della musica della Ego Smisurato Band e la dj selection di Frank Carpentieri. Di chiostro in chiostro, a pochi passi e cioè in quello della Chiesa di Santa Caterina a Formiello, Drop e Nabilah con Made in Cloister daranno vita invece ad un happening animato dai dj Cerchietto & Amed dopo l’ora delle streghe e preceduto dai un countdown tra code di gamberi in salsa curry, millefoglie di mare, mantecato ai funghi in speck, orata in crosta di mandorle e quant’altro. Su N’Albero, infine, il cenone più “nuovo” prevede l’aperitivo panoramico in terrazza e la cena a cura degli chef Antonio Siesto, Alessandro Lanza, Luca Dissanayake e Carlo Verde tra granseola al vapore, trecce con astice blu, riso con emulsione di broccoli, percebes e vongole veraci, cernia bianca di fondale e dolci come l’oro e cioccolato.