Anche il by night racconta il suo Calendario 2017

Arriva irrinunciabile in coda all’anno che si chiude anche il calendario del by night. Addetti ai lavori, cultori della musica e irriducibili del clubbing si ritrovano e si ritraggono nelle 12 immagini di un singolare lunario che col 2017 compie ben 5 anni e si è appena celebrato al Club Partenopeo di Coroglio.Veterani over 18 e nuove leve del night business si danno appuntamento ogni weekend nei luoghi più underground della movida cittadina e poi sull’idea di Tommy Totaro si aggregano in un luogo virtuale e cartaceo chiamato Facenight: facendo il verso al nome e logo di facebook, questa visionaria iniziativa radiografa da anni le vicissitudini di tutti gli «ammalati di nottambulismo» in Campania e nel nuovo calendario ritrae i 12 dei momenti più belli e accattivanti dal Gran Gala Facenight 2016 allo Smove Bar di Chiaia, durante il quale son stati eletti gli autori e protagonisti delle notti partenopee dell’anno: Salvatore Martini e Lee Rush, Simone Parisi, Massi Marcucci, Bryan Cimmino, Luigi D’Andrea, Gastonbot, Norma Riccardi, Mario Caiano, Angela Vacchiano, Vincenzo Paccone, Luca Cacciapuoti, Raf Parola, Joanita Vanigga Soares, Dario Fresko e Amed K Blast, Sara Conte e Ivanoe.Happy New Year, dunque, anche dal mondo stiloso e patinato degli Oscar by night.