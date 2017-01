Freddo a Napoli, riparte il servizio di unità mobile di strada per i senza dimora

Riparte da oggi a titolo volontario il servizio di unità mobile di strada per persone senza dimora, riattivato per iniziativa del gruppo di imprese sociali Gesco che in queste ore si sta adoperando per creare una rete di solidarietà a sostegno dei clochard, affinché non rischino di morire a causa del freddo. Quello dell'unità mobile di strada, lo ricordiamo, è un servizio comunale rientrante nella rete di emergenza sociale, che, si legge in una nota «purtroppo il Comune di Napoli tiene fermo dal 5 Dicembre scorso e che riattiverà solo dopo aver espletato la procedura di gara, per un affidamento in regime di appalto per sole 24 settimane: secondo i tempi tecnici, partirà probabilmente solo a fine Gennaio e, quindi, con l'arrivo del caldo, Napoli sarà di nuovo senza il servizio di strada». «Eppure si tratta di un servizio istituito apposta per far fronte alle emergenze climatiche - spiega il presidente di Gesco Sergio D'Angelo - C'è da chiedersi allora che senso abbia: se l'unità di strada può essere fermata in questo periodo con questo freddo, forse è un servizio che può essere soppresso definitivamente».

