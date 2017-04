Giornata della Colleganza con gli scrittori De Giovanni e Imperatore al Teatro Bellini

Sabato 15 Aprile 2017, 23:02 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 23:02

Si svolgerà il 20 aprile al Teatro Bellini, dalle ore 9 alle 13.30, la Giornata della Colleganza che per la sua prima edizione affronta il delicato tema “Fronteggiare il lutto con la Psicoterapia”. Sul palco dello storico teatro napoletano si alterneranno studiosi e scrittori per raccontare le pratiche di elaborazione del lutto interrogandosi anche sulla loro evoluzione nell’era dei Social network. La manifestazione è promossa dall’associazione “Psicologi Responsabilità Sociale”, presieduta da Raffaele Felaco, che condurrà la serie di interventi assieme alla giornalista Tonia Limatola. Due i testimonial d’eccezione: gli scrittori Maurizio De Giovanni e Pino Imperatore. L’assessore Alessandra Clemente porterà la sua esperienza come membro dell’associazione Familiari Vittime della criminalità. L’evento si svolgerà in collaborazione con l’Assessorato comunale ai Giovani e con gli Istituti di Psicoterapia, e col patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ordine nazionale e dell’Ordine della Campania degli Psicologi. Saluti istituzionali della presidente OdP Campania Antonella Bozzaotra, Fulvio Giardina (Cnop), Francesco Palumbo (Università Federico II), Paolo Cotrufo (Università Luigi Vanvitelli). Interventi di Rossella Aurilio ITer, Luigi Baldascini IPR, Giovanna Celia CIPPS, Ester Di Caprio ECOPSYS, Antonio Ferrara iGAT, Massimo Gaudieri CePAT, Giovanni Madonna IIPR, Valter Mastropaolo Nea Zetesis, Laura Minutillo Caraxe, Giuseppe Ruggiero IMePS, Aristide Saggino CSP, Raffaele Sperandeo SiPGI, Gemma Trapanese ISPPREF, Rino Ventriglia Centro Logos.