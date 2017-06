Stamattina a Scampia si è tenuto un convegno per i diritti e la dignità degli ex detenuti, organizzato da Franco Pozone e moderato da Ciro Froncillo; si è parlato del reinserimento nella società degli ex detenuti che, ad oggi, sulla carta probabilmente, funziona benissimo, ma nei fatti, ci sono molti malcontenti che dimostrerebbero il contrario. Tra gli interventi, quello dell'Onorevole Marcello Taglialatela, Gianluca Cantalamessa, Samuele Ciambriello, l'onorevole Valeria Valente, e vari responsabili istituzionali e di associazioni; scioccante e dirompente è stato l'intervento del responsabile dell'Associazione per la Legalità senza Bavaglio, presieduta dall'ex assessore Municipale Claudio Ferrara, il quale senza peli sulla lingua, tra interruzioni e scrosci di applausi da parte dei numerosi presenti, ha portato sul tavolo il vero problema, e cioè che questi ragazzi, definiti "ex detenuti" dallo stato in essere, non sono altre che persone che hanno famiglie e figli da sfamare, e che se non si fa qualcosa subito, è purtroppo quasi normale, nell'anormalità della cosa, che possano ritornare a delinquere, finendo nel circolo vizioso del "fine pena mai". "Questi signori la sera ai figli non possono portare il certificato penale per sfamarli - ha dichiarato l'uomo - oppure lo stesso certificato non ha il potere di far passare la fame ai bambini, ma queste persone devono sfamare assolutamente i propri figli e devono avere delle opportunità di lavoro e di reintegro non solo sulla carta, per noi di Senza Bavaglio non sono "ex detenuti", ma bensì vittime di Damocle, poichè hanno la spada che gli penzola continuamente sulla testa, hanno sbagliato ed hanno pagato, adesso devono avere una possibilità di reinserirsi nella società".

Venerdì 16 Giugno 2017, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 18:04

