Vittime criminalità organizzata, dibattito con familiari e magistrati a Giugliano

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 09:41

Giugliano. “Vittime della criminalità organizzata e del dovere. Le misure di solidarietà dello Stato e le testimonianze dei familiari”. Sarà ricco di interventi il confronto con magistrati e forze dell'ordine promosso dall'Associazione nazionale dei Cabinieri per il 16 gennaio, alle 17.30, nella sede dell’Istituto scolastico Fratelli Maristi. In programma i saluti di Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, di Luigi Mastrominico, già Procuratore generale di Napoli, di GianDomenico Lepore, già Procuratore capo di Napoli, di Francesco Greco, Procuratore capo di Napoli Nord, del presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di Antonio D’Amato, Procuratore Aggiunto Santa Maria Capua Vetere, del generale dell'Arma Domenico Cagnazzo, del sindaco Antonio Poziello, Fausto Lamparelli, Dirigente Squadra Mobile Questura Napoli e di padre Luigi Merola, Fondazione Onlus ‘A Voce d’e creature. Interverranno: i magistrati Francesco Valentini, Raffaello Falcone, il questore Guido Marino, il comandante provinciale dell'Arma Ubaldo Del Monaco e Bruno Vallefuoco, referente regionale Memoria di Libera. Racconteranno le loro storie: Claudio Salvia figlio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale di Napoli, Gennaro Nuvoletta, fratello di Salvatore Nuvoletta, Graziella Ammaturo, figlia del Vice Questore Antonio Ammaturo, al quale è intitolato il complesso immobiliare confiscato ai clan sulla circonvallazione esterna, Annamaria Torre, figlia del Sindaco di Pagani, Angelo Morlando, fratello di Mena Maria Grazia Mandato, figlia di Pasquale Mandato, Maresciallo del Corpo Agenti di Custodia, Giovanni Durante padre di Annalisa Durante. Gli interventi saranno moderati dalla giornalista Amalia de Simone, insignita dal Presidente della Repubblica, con conferimento personale, dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno contro la criminalità.