2017, a Napoli non basterà una «botta di fortuna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Dicembre 2016, 23:38 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 23:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove va Napoli sulla soglia del 2017? Per il consuntivo cittadino di questa fine d’anno verrebbe voglia di usare un bellissimo disegno a penna di Domenico Gnoli, esposto in questi giorni nella mostra curata da Vittorio Sgarbi al Museo della Basilica di Pietrasanta, che s’intitola «Galeone familiare napoletano». In un enorme galeone sono imbarcate tutte le narrazioni cittadine: la fame, il sesso, l’ammuina, l’emigrazione, il dopoguerra, l’arte d’arrangiarsi, il numero 16 su una fiancata della nave...