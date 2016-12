Bellenger: «A Napoli non serve un’Operazione San Gennaro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Dicembre 2016, 23:51

In questi giorni si discute dell’Adorazione dei pastori e della sua mancata-probabile trasferta al Madre, e della Maddalena addolorata «star» della mostra alla Pietrasanta. Un Caravaggio più volte annunciato e che non si sa se e quando arriverà. Un altro, di attribuzione più che dubbia, richiamato nei manifesti giganti della mostra «I tesori nascosti» di cui è tappezzata Napoli. In una città in cui Caravaggio ha lavorato e vissuto e che conserva tuttora tre suoi capolavori di cui...