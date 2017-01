CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 1 Gennaio 2017, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora sangue in Turchia a chiusura di un anno che è stato costellato di attentati e di vittime. In febbraio e marzo due autobombe ad Ankara. Poi l’attentato all’aeroporto Ataturk in giugno e l’attacco kamikaze di Gaziantep ad agosto. Infine l’assassinio dell’ambasciatore russo Karlov e la strage nel nightclub Reina di Instanbul la notte di Capodanno. Il professor Antonello Biagini, docente di Storia dell’Europa orientale all’università «Sapienza» di Roma, analizza lo scenario...