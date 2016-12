Botti di fine anno, massima allerta negli ospedali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Dicembre 2016, 23:10 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 23:10

Botti di Capodanno: scatta la massima allerta per il 118 e le strutture sanitarie di Napoli e provincia in vista di quella che alcuni camici bianchi chiamano «la guerra del 31 dicembre». Nonostante il numero dei feriti per lesioni da esplosione di materiale pirotecnico sia in drastico calo negli ultimi anni, c’è sempre il rischio che la notte di San Silvestro da festa si tramuti in tragedia. Profonde ferite, gravi ustioni alle mani e al resto del corpo, amputazioni, occhi dilaniati, lesioni da onde d’urto...