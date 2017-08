Roulette bus: «Passa ogni mezz’ora»: invece l’attesa diventa di due ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Agosto 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 18 Agosto, 23:43

Sono un cittadino napoletano, ho bisogno di raggiungere l’ospedale Cardarelli, decido di prendere il bus. Alle 10,30 mi presento alla fermata di via Altamura in attesa del C38. Alle 13 abbandono la fermata perché in due ore e mezza mi sono passati davanti otto autobus in totale, ma nessun C38. Eppure mi ero informato, avevo verificato che quella linea non rientrasse fra quelle sospese per via dei tagli estivi, la pagina web dell’Anm mi aveva informato che il tempo medio d’attesa sarebbe stato di circa un’ora, ma...