Circum senza riscaldamenti, la via crucis dei pendolari

Domenica 8 Gennaio 2017, 23:22 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scompartimenti gelidi, gli spifferi dai finestrini spesso malandati, il vento che entra dalle porte che si aprono e si chiudono ad ogni fermata: il grande freddo di questi giorni non risparmia i treni della Circumvesuviana, la maggior parte dei quali costruiti decenni fa e privi di manutenzione da tempo. Su circa 63 treni in circolazione, infatti, almeno 50 non hanno un impianto di riscaldamento funzionante. Si tratta degli F220, costruiti negli anni Settanta, e degli T21, che invece risalgono agli anni Novanta. Nè le cabine di...