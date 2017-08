Il baratro della civiltà che va oltre i disservizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Agosto 2017, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 23:55

«Mentre Antonio moriva, al pronto soccorso litigavano». Le parole di Raffaele Scafuri - il padre del ragazzo di 23 anni morto dopo aver atteso quattro ore (in codice rosso) che dal Loreto Mare qualche anima buona si decidesse a caricarlo su un’ambulanza e trasferirlo in un altro ospedale per eseguire una Tac - pesano come macigni e interrogano la coscienza di tutti. Quelle parole raccontano molto più di una tragedia personale e familiare, o di un destino cinico e baro che sembra essersi accanito contro un ragazzo di...