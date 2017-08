La guerra di civiltà tra islamici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Agosto 2017, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 23:55

Seyran Ates, la femminista turca che a Berlino ha aperto una moschea in cui uomini e donne si alternano di venerdì in venerdì nel ruolo dell’imam, lo ha detto chiaro: «Attentati come quelli di Barcellona hanno a che fare con l’Islam». Non sono, cioè, una deviazione (o addirittura la negazione) dei valori del Corano, come vuole la retorica dell’Islam «moderato» e perbenista che opera nelle principali città europee. Impongono invece una radicale revisione delle culture che al...