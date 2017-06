Nuove regole per tutelare servizi e utenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 16 Giugno 2017, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 23:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri è stato il centoquarantesettesimo giorno in un anno di sciopero nel trasporto pubblico locale, e il trecentosessantaduesimo sommando anche gli scioperi nel trasporto nazionale, ferroviario e aereo (ieri scioperava anche Alitalia). Sì, non è un errore: sommandoli tutti, ci sono più giorni di scioperi nei trasporti che giorni in un anno. Il sequestro del diritto alla mobilità di milioni di italiani è avvenuto ieri in maniera asimmetrica. In città come Milano erano operative quattro linee di...