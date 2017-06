L’uomo mite che aveva il coraggio di decidere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 16 Giugno 2017, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 23:55

Si è spento ieri un gigante della politica. Un gigante della politica tedesca ma, nello stesso tempo, un gigante della politica europea. Era infatti pensiero dominante di Helmut Kohl che la Germania potesse avere un grande e pacifico futuro solo attraverso un legame stretto ed amichevole con gli altri paesi europei. Per questo motivo, pur essendo sotto molti aspetti uomo tradizionale e conservatore, fu in prima linea nella battaglia per l’introduzione dell’Euro, pur nella consapevolezza di trovarsi di fronte...