Dema-Dela, accordo per il San Paolo: sky box sulla pista

Venerdì 18 Agosto 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 23:32

Chiarita la questione finanziaria - finita sostanzialmente in pareggio su chi deve pagare spese pregresse sostenute per il San Paolo - Comune e Società sportiva Calcio Napoli hanno ripreso il dialogo sul futuro dello stadio, a iniziare dal suo aspetto, e dunque anche sulla convenzione per la gestione della struttura di Fuorigrotta. Al patron Aurelio De Laurentiis a settembre verrà sottoposta da parte del Comune una bozza per la gestione dell’impianto nel prossimo biennio, quello interessato dai lavori per circa 25...