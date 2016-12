CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Dicembre 2016, 23:38 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 23:38

Ieri è giunta a conclusione la procedura per la selezione di un nuovo comandante della polizia municipale di Napoli, vincitore è stato il colonnello Ciro Esposito, confermato al vertice dei vigili di Napoli: «Sono particolarmente felice, anche perché in corsa c’erano altri concorrenti di grande valore», sorride Esposito che tiene a ringraziare «il sindaco De Magistris che ha compreso la dedizione mia e di tutto il Corpo per questa missione che è difficile, ma non ci...