CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 5 Gennaio 2017, 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro fornito dal governo italiano circa la minaccia terroristica, il ritorno dei foreign fighters dai fronti bellici del Medio Oriente e la radicalizzazione islamica in Italia mostra i limiti già riscontrati in tutte le analisi e i rapporti stilati in Europa su questo tema. Evidenzia i numeri dei miliziani jihadisti partiti dall’Italia e degli estremisti espulsi e sottolinea la necessità di contrastare la radicalizzazione nelle carceri e sul web: combatte il terrorismo ma non sembra occuparsi dell’estremismo che...