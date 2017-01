CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Gennaio 2017, 23:29 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora che gli dico a questi qua? Il bar Sport è sottosopra, ed è impossibile parlare senza urlare. Tonino la Seccia solleva in alto il biglietto della partita Napoli-Real Madrid e ulula che lui ce l’ha, che nessuno glielo può togliere, e che Dio esiste e gli ha voluto bene. «Era l’ultimo dei quarantatremila biglietti, professo’! Tutti finiti! In poche ore! Hanno chiuso davanti a me…». Tonino è sudato e rosso, spiega che era finita la carta per stampare il suo biglietto, ma lui...