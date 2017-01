Incendio al circolo Italia, polemica sui soccorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 2 Gennaio 2017, 23:29 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno dopo, sulla terrazza del circolo del Remo e della Vela Italia, il più antico di Napoli fondato nel 1889, resta l’odore acre del bruciato, gli scheletri delle diciotto barche incendiate e un appuntamento con il perito delle assicurazioni che oggi sarà a Santa Lucia per valutare i danni dell’incendio della notte di sabato. Duecentomila euro solo per le barche, cui devono essere aggiunti gli importi di eventuali danni strutturali anche se le mattonelle di cotto, esplose per le altre temperature, sembrano aver...