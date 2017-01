L’«acchiappo» fallito del Pipita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 6 Gennaio 2017, 23:46 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 23:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I miei genitori se la sono presa moltissimo: mi hanno spiegato che non avrei mai dovuto rendere pubblica una conversazione privata e per di più con un personaggio così famoso». Poche parole che rendono l’idea di una ragazza che, a dispetto delle fattezze da femme fatale, è ancora e per sua fortuna poco più che un’adolescente, sognatrice come si addice alle nate sotto il segno dei Pesci, specie se di «un’annata” recente come il ‘98 . Ad ogni buon conto, un campione e...