Domenica 1 Gennaio 2017, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 23:57

Una splendida festa all’aperto durata fino all’alba ha suggellato la scorsa notte il Capodanno «più bello e partecipato d’Italia», tra musica da bere ed emozioni da mangiare (cit. De Magistris) per un rito collettivo che è soprattutto un rito di appartenenza, perché cementa il senso di comunità e batte a tamburo sull’orgoglio dei cittadini. Duecentomila in piazza dal Plebiscito al Lungomare per uno spettacolo di luci, suoni e colori che è stato, innanzitutto, un successo...