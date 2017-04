La politica muscolare che oscura i massacri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 15 Aprile 2017, 23:39 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 23:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarebbero tante cose a noi vicine su cui riflettere: dalle difficoltà nell’adempiere agli obblighi europei fino ai complessi nodi di fronte ai quali si trova il Paese riguardo al salvataggio dell’Alitalia. A queste andrebbero aggiunte le decisioni sull’Ilva, il necessario via libera per il gasdotto Tap fino agli approfondimenti sulla poco comprensibile fusione fra Anas e Ferrovie. Nel giorno di Pasqua è tuttavia nostro dovere dimenticare per un poco le miserie di casa nostra per cercare di riflettere sul...