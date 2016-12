I migranti e l'agonia dell'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Dicembre 2016, 22:55 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 22:55

L’Europa non ha più un’idea di se stessa, e forse questo è l’aspetto più grave della sua crisi. Dinanzi ai drammi che sta vivendo il mondo, e l’Europa in esso, dalla guerra al terrore, dall’ondata degli immigrati alle crisi sociali, dire questo può apparire l’ubbia di un filosofo, ma a ben guardare non è così. L’Europa ha avuto sempre un’idea di sé, e anche le fasi più tragiche della sua storia e le sue stesse divisioni sono scandite da uno...