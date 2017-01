Napoli, la svolta della vittoria senza giocare al top

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Gennaio 2017, 23:21

Gabbiadini e Tonelli. Un azzurro in partenza e un altro precario: hanno firmato la vittoria sulla Sampdoria, passata in vantaggio e poi crollata perché in inferiorità numerica e perché il Napoli si è finalmente scosso dopo un primo tempo da dimenticare. Sarri aveva visto sette video della Samp durante le vacanze, probabile che il suo avversario Giampaolo ne abbia esaminati molti di più. Ha studiato molto bene il Napoli e lo ha affrontato con coraggio. Squadra alta e aggressiva, pronta a sfruttare i tanti...