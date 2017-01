CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 10 Gennaio 2017, 23:55 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 23:55

Un ospedale sotto accusa e la sospensione dal servizio, in via cautelativa - in attesa dei risultati dell’indagine avviata dai vertici della direzione aziendale - di tre camici bianchi del presidio di Nola: Andrea De Stefano, direttore sanitario di presidio, Felice Avella, dirigente in capo alla Medicina d’Urgenza e Andrea Manzi primario del pronto soccorso. Tutti e tre rischiano il licenziamento. Ma quali sono le contestazioni che vengono loro mosse dalla Regione e dal direttore generale della Asl? Quali le inadempienze...