Domenica 8 Gennaio 2017, 23:23 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 23:23

A guardare la lista dei nomi, il governo del nuovo premier è sembrato – ed è stato liquidato – come una fotocopia del vecchio. E certo, visto anche il ruolo dietro le quinte di Renzi, ci sono molti elementi di continuità. Ciò non significa, però, che la politica dell’esecutivo Gentiloni non possa imboccare svolte, anche brusche, rispetto al passato. Proprio perchè incarna lo spirito movimentista del segretario Pd, è improbabile che passi i prossimi mesi – pochi o molti,...