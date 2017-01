CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 1 Gennaio 2017, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro attentato terroristico in Turchia, dopo almeno una dozzina di altri altrettanto gravi solo nell’ultimo anno appena trascorso. Il fatto che ora non abbia più molto senso ricordarli uno per uno significa che oramai in questo paese non siamo più solo di fronte ad una strategia della tensione bensì in un vero e proprio scenario di guerra. Ma di quale guerra si tratta? Del resto la Turchia è impelagata su tre fronti. Il primo è quello di una strisciante guerra civile interna, scatenata per volere...