Giovedì 5 Gennaio 2017, 23:39

Mi sono speso per il no alla riforma della Costituzione. Eppure, all’indomani del voto e quando ho appreso che la riforma non era stata approvata dagli italiani, non ho gioito. È montata dentro di me una sorta di rabbia sorda, perché Renzi si era bruciato, lanciandosi a capofitto in una partita rischiosa. A un primo ministro – mi dicevo - non è consentito e non deve essere consentito di buttare alle ortiche il tentativo, l’unico serio recente tentativo di porre fine a una miriade di...