Roccaraso, ghiaccio e muri di neve: centinaia di napoletani bloccati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 7 Gennaio 2017, 23:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’abbondante nevicata nel giorno dell’Epifania, Roccaraso e alcuni comuni dell’Alto Sangro sono rimasti isolati per oltre un giorno. Centinaia le famiglie di napoletani rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni da oltre un metro e mezzo di neve al punto da non poter raggiungere nessuna strada. Quasi due metri invece a Pescocostanzo con molti abitanti e turisti obbligati a usare le finestre dei piani superiori per poter uscire all’esterno. Tutta colpa della tempesta artica che ha travolto con neve e...