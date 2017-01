CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 23:33 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha ricordato la sua vita a palazzo Materazzo, lì al civico tre di viale Maria Cristina di Savoia. Ha ricordato gli anni trascorsi assieme a Lucio, il costruttore 82enne deceduto nel 2013, ma anche quanto avvenuto nelle mura domestiche più di recente. Nono piano, Torre B, l’inchiesta sull’omicidio dell’ingegnere 51enne Vittorio Materazzo va avanti e passa anche per la convocazione della ex convivente del padre della vittima. Eccola Scintilla Amodio, l’ultima testimone ascoltata in ordine di tempo ai...