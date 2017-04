Se sulle Vele resta l'ombra di Gomorra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 14 Aprile 2017, 23:57

C’è un’immagine, a corredo del progetto di fattibilità denominato Restart Scampia, che ben sintetizza lo stato attuale della vicenda delle Vele, non meno che del dibattito che continua a dividere cittadini, architetti, amministratori pubblici o semplici commentatori: in questo fotomontaggio si vede una delle Vele, ripulita e restituita alle sue esuberanti forme originarie, immersa in un parco verde, e sul prato che la contorna una coppia di ragazzi intenti ad allestire un pic-nic, mentre altri passeggiano o vanno in...