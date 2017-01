«Si ammazzano padre e madre per negare i propri limiti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 23:33 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 23:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Docente di psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma, il professore Vincenzo Mastronardi, perito giudiziario di psichiatria e grafologia, si occupa da anni di devianze e criminologia su cui ha pubblicato oltre 260 studi scientifici brevi e 26 testi di approfondimento. Professore, cosa pensa del duplice delitto di Pontelangorino in provincia di Ferrara? «Mi viene in mente un caso analogo, di cui mi occupai come consulente giudiziario. Era la vicenda di Gabriele Aral a Volterra nel...