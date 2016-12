CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Dicembre 2016, 23:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stangata della Corte dei Conti sul consiglio regionale della Campania. Condannati 56 consiglieri regionali per i cosiddetti “rimborsi facili” relativi alle spese di staff negli anni 2011 e 2012 non rendicontate, ma erogate solo sulla base dell’autocertificazione. Dovranno risarcire Palazzo Santa Lucia per un danno erariale di oltre un milione di euro. Tra i condannati anche l’ex governatore Stefano Caldoro (10.410 euro), l’ex consigliere regionale Umberto Del Basso De Caro, attuale sottosegretario ai Trasporti...