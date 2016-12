Calenda: «Sud, risorse solo a chi sa investire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Dicembre 2016, 23:48

L’amarezza, 24 ore e una notte insonne dopo, non gli è passata. Il «no» delle Rsu romane all’ipotesi di accordo accettata dai sindacati napoletani per la vertenza Almaviva fa fatica a digerirlo. «Mi dispiace che questa parte del sindacato della capitale non abbia colto il segnale che avevamo faticosamente lanciato dopo giorni di trattativa sfibrante», ha detto ieri Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico che su questa vertenza ci ha messo la faccia e anche una buona dose di pazienza insieme...