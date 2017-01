CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Gennaio 2017, 23:45

«Sui termovalorizzatori sfatiamo tante leggende. In realtà, producono meno inquinamento del traffico veicolare e consentono notevoli risparmi di energia e quindi di tasse per i cittadini». Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, ha una sua convinzione. Gli impianti tanto invisi all’opinione pubblica, rappresenterebbero invece «una vera chance per il Mezzogiorno». Professore, il rifiuto generalizzato dipende dai timori per l’inquinamento. Lei crede che non vi siano rischi? «Siamo...