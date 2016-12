Tramezzani: «Non vedo rischi, anzi saranno motivatissimi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Dicembre 2016, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 23:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex terzino di Inter, Piacenza e Tottenham, Paolo Tramezzani, stimato commentatore tv, ha appena lasciato il ruolo di vice Ct dell’Albania per diventare allenatore del Lugano. Contro la Samp il Napoli schiererà l’inedita coppia Maksimovic-Tonelli: quanto rischia? «La squadra non correrà rischi particolari, anche se i due centrali non hanno mai giocato insieme. Per l’importanza che Sarri dà alle sedute di allenamento, per il suo lavoro notevole sul campo sicuramente i due saranno provati e...