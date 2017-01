CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet PROVA GRATIS

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 5 Gennaio 2017, 23:48 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 23:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrà sembrare incredibile in questi giorni nei quali, complice l’allarme meningite, è ressa all’ospedale ed è caccia al vaccino. Poco importa se per debellare il rischio meningococco o l’influenza. E con molte strutture che sono rimaste a secco, in attesa dei rifornimenti e delle gare d’appalto, che in molte regioni vengono bandite dalle singole Asl, aumentando la spesa e i tempi di consegna. Eppure fino alla prima parte dell’anno sono state gettate nell’immondizia migliaia di dosi, con...