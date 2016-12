Lo sapevi? Stress e preoccupazioni fanno imbiancare i capelli (anzi, il pelo) anche ai cani. Quelli definiti più ansiosi e impulsivi dai loro padroni mostrano una comparsa precoce di peli bianchi sul muso. A dirlo è un articolo pubblicato sul numero di dicembre di Applied Animal Behaviour Science. Camille King, veterinaria ed etologa di Denver, Colorado, ha chiesto a 400 padroni di cani di valutare, in un questionario, l'impulsività e la predisposizione all'ansia dei compari a quattro zampe, tutti di età compresa tra gli 1 e i 4 anni (cani più vecchi potrebbero ingrigire semplicemente per ragioni anagrafiche).



Per stimare i livelli di ansia degli animali è stato chiesto se tendessero ad acquattarsi alla vista di uno sconosciuto, se avessero abitudini distruttive quando lasciati in casa da soli o se perdessero peli durante le visite dal veterinario. Per l'impulsività si sono valutate la facilità nel calmare gli animali, la loro capacità di concentrazione e l'iperattività anche dopo l'esercizio fisico. Un gruppo separato di volontari ha poi guardato le foto dei cani e giudicato il loro livello di peli grigi in una scala da zero (per niente brizzolati) a tre (completamente brizzolati). I cani più suscettibili ai forti rumori o più impauriti dalla vista di altri animali o persone erano anche i più grigi. Le femmine, poi, tendono a imbiancare più dei maschi, mentre la taglia e le condizioni di salute non sono fattori determinanti.

Studi precedenti avevano dimostrato che lo stress fa invecchiare e imbiancare prima del tempo anche i topi.

La valutazione visiva del colore del pelo degli animali (soprattutto dei più giovani) potrebbe servire a chi lavora con i cani a farsi un'idea iniziale del loro benessere psicologico. Non certo un dettaglio trascurabile.

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre, 16:53

