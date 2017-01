Mercoledì 4 Gennaio 2017, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 15:07

Scena di ordinaria crudeltà alla vigilia di Capodanno. La vittima è il cucciolo della foto: Grisu. Era finito nelle grinfie di una banda di ragazzini che si divertiva a farne il tirassegno vivente. Gli avevano legato un paio di barattoli di latta alla coda e gli lanciavano contro petardi a pioggia.Il cane,disperato, si è rifugiato in un negozio di Corso Vittorio Emanuele a Napoli. E' stata la sua salvezza: il piccolo si è infilato sotto il bancone della signora Chicca, la proprietaria della bottega biologica e l'incubo è finito.La storia di Grisu sarà raccontata anche dalle telecamere dei «Fatti Vostri» nella puntata del prossimo 6 gennaio.Il cucciolo, giovanissimo, dolce, sano e bravo con tutti, cerca casa.Adozione solo dietro controlli pre affido e impegno a restare in contatto con la onlus che adesso lo ospita.Si trova a Napoli, ma per una famiglia con i fiocchi può viaggiare.Per lui chiamate o wuzzappate il 3384307229