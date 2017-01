Venerdì 6 Gennaio 2017, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 19:35

Tenero. Dolce. Piccolo. Morbido. Adorabile...Regalare un cucciolo sotto l'albero? Ancora in tanti lo fanno e in tanti lo chiedono. Si spera almeno non lo comprino salvandolo da uno dei mille rifugi sparsi in giro per l'Italia.Ma cosa accadrà tra sei o sette mesi quando il pupazzetto inizia a diventare un giovane cane adolescente? Con tutta la sfilza di cure e necessità che come ogni essere che si ama gli andranno date?Se avrà avuto la fortuna di capitare in una famiglia vera degna di questo nome sarà amato per sempre. Altrimenti finirà sulla strada, infittendo quell'esercito di condannati a morte che puntualmente ogni inizio estate resterà immobile sull'asfalto rovente.Pensateci: il Natale passa, lui invece resta!