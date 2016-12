L'uomo ha colpito ancora. Stavolta tocca all'animale più veloce del mondo. Quella meravigliosa creatura chiamata ghepardo. Sta scomparendo anche lui. Davvero troppo in fretta. Secondo le ultime stime, sarebbe gravemente a rischio estinzione. A darci questa triste notizia sono i ricercatori della Zoological Society of London (ZSL) e della Panthera and Wildlife Conservation Society (WCS) che su Proceedings of the National Academy of Sciences hanno pubblicato lo studio intitolato “The global decline of cheetah Acinonyx jubatus and what it means for conservation”.



Le stime approssimative effettuate in questi anni parlano di circa 7.100 esemplari di ghepardi adulti e adolescenti rimasti liberi (sono quindi esclusi tutti gli animali negli zoo e in contesti di cattività). Il numero così basso ha portato i ricercatori a richiedere di inserire la specie nella lista IUCN degli animali a rischio estinzione, e non più solo vulnerabile. In Zimbabwe i ghepardi sono passati da 1.200 nel 1999 a 170 nel 2015, una perdita dell'85% che difficilmente si potrà recuperare. E la lista delle vittime della assurda idiozia dell'uomo si allunga. Ancora.

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 13:07

