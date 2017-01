Diffidenti e amanti di Photoshop, state alla larga, Venus è una gatta vera e coccolona che vive in North Carolina. Ha la colorazione del suo manto bicolore perfettamente simmetrica che lascia tutti stupiti e impressionati. Non è una elaborazione grafica o una colorazione artificiale. La parte destra dell’animale è completamente nera con gli occhi verdi, mentre quella sinistra è maculata con il classico arancione dei soriani. Il National Geographic ne parla approfonditamente.

E' tra i felini più famoso del mondo: ha la sua pagina Facebook, un video su Youtube visto oltre un milione di volte ed è persino apparsa alla tv americana nel celebre Today Show. Per capire la ragione di tanto successo basta guardarla. Come è possibile? Leslie Lyons, che insegna genetica animale alla University of California, di Davis, ammette di non aver mai visto mai nulla del genere: "È estremamente rara, ma si può assolutamente spiegare".

Molti si riferiscono a Venus chiamandola "chimera" (nella mitologia, una creatura fatta da parti di animali diversi), che fra i felini indica un animale le cui cellule contengono due tipi di DNA, frutto di due embrioni fusi assieme.

"Un evento tutt'altro che raro fra i felini", spiega Lyons. Infatti, la maggior parte dei gatti maschi tricolore sono chimere; il tipico mantello a chiazze arancio e nere è un segno che l'animale ha un cromosoma X in più. Le gatte femmine invece, che ne hanno già due, sfoggiano quel mantello senza alterazione cromosomiche. Non c'è dubbio: una gran bella stranezza.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA