Sabato 7 Gennaio 2017, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 13:37

Guardate il cane della foto: è stato trovato sulla rampa della superstrada in via Pomigliano Sant'Anastasia, direzione Ottaviano: è un Labrador anziano, ha il microchip che però non risulta registrato in banca dati.Chi lo riconoscesse chiami al 3476133762