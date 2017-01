Domenica 8 Gennaio 2017, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scomparsi dal giardino di casa i due pastori tedeschi della foto: la famiglia è disperata. Venerdì sera alle 22 sono spariti dal giardino dell'abitazione in via Montedoro a Torre del Greco.Sono due esemplari castrati e chippati. Si teme siano stati rubati perché non si allontanano mai dal giardino.Chiunque ne abbia notizie chiami il 335287253