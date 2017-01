Il 2017 è l'anno dei "ponti": otto weekend lunghi per fuggire dal lavoro. Si inizia con l'Epifania

Lunedì 2 Gennaio 2017, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 17:06

Il 2017 sarà l'anno dei ponti. No, non quelli fra le sponde dei fiumi ma quelli molto più interessanti dal punto di vista "pratico". Ovvero: possibilità in più di vacanze, viaggi e tutto quanto fa riposo e lontanza dal luogo di lavoro. In pratica giorni, alquanto graditi, da aggiungere alle ferie. Si inizia già fra pochissimi giorni conche cadendo di venerdì 6 gennaio garantisce un lungo week end di libertà.Poi si dovrà aspettare fino a primavera inoltrata. Dopo Pasqua e Pasquetta (che saranno festeggiate il 16 e il 17 aprile) ecco un altro ponte all'orizzonte: ilil 25 aprile cade di martedì quindi via libera dal venerdì precedente. Poco più tardi ecco ladel 1 maggio che cade di lunedì. Ancora un altro mese e si arriva al 2 giugno,, che si celebra di venerdì.L'estate 2017 regalerà un ponte da solleone visto chesi festreggia il martedì. E il prossimo autunno? Ottime possibilità di allungare le vacanze dato che lail 1° novembre sarà un mercoledì. Cosìl' 8 dicembre che cadendo di venerdì aprirà le porte a un inverno di lunghi week end aspettando il giorno diche a differenza di quest'anno, celebrato di domenica, sarà di lunedì seguito da Santo Stefano, per la gioia di chi vorrà finire il 2017 con qualche ora di relax in più.---Così Napoli dà il benvenuto al nuovo anno