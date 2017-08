Addio a Gero Caldarelli, l'anima del Gabibbo di Striscia la Notizia

È morto oggi Gero Caldarelli, il mimo che dal 1990 animava il Gabibbo di Striscia la Notizia. «Gero è riuscito a dare a un pupazzo, che nasceva arrogante, grazia e poesia», ha commentato Antonio Ricci. Nato a Torino il 24 agosto 1942, Caldarelli, aveva frequentato la scuola di mimo del Piccolo Teatro. Dopo numerose parti sia in teatro che in TV, nel 1974 fondò, insieme a Maurizio Nichetti, la compagnia e scuola di mimo Quelli di Grock. Nel 1979 prese parte al film Ratataplan. Collaborò con Antonio Ricci già in Drive In, nei panni di Gawronski e Pendulus, e nel 1990 venne scelto per interpretare il Gabibbo, il Pupazzo di Striscia la notizia che da allora ha sempre animato.

Domenica 20 Agosto 2017, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 20:01

