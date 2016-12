Adescava ragazzini offrendogli denaro, arrestato pescatore

Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:15

GALLIPOLI - Alla fine è stato arrestato il pescatore 57 enne denunciato per avere adescto i ragazzini di Gallipoli offrendo loro denaro per lasciarsi palpare. Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno tratto in arresto C.V., 57 enne del luogo con precedenti, in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lecce. La misura è scaturita a seguito di indagini che hanno consentito di confermare il reato di atti sessuali con minorenni con l’aggravante della continuazione. I fatti sono avvenuti in Gallipoli la scorsa estate, in particolare i primi episodi ricostruiti risalgono al periodo della festa patronale di Santa Cristina nonché a tutto il periodo estivo e sono venuti alla luce dopo che un minore aveva confessato la vicenda ai propri genitori che subito si sono rivolti ai Carabinieri. Ne è scaturita un’attività investigativa che, ricostruendo a riscontro i dettagli di alcune testimonianze, ha raccolto numerosi elementi a carico del cinquantasettenne il quale, per come ricostruito dai militari, adescava i minori da lui conosciuti offrendo lor del denaro, con cifre comprese tra i 10 ed i 20 euro, al fine di palpargli le parti intime. Le delicate indagini, visto il coinvolgimento di minori, hanno consentito di ricostruire nei dettagli almeno due casi che, portati al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, hanno determinato l’emissione della misura cautelare. L’uomo dopo le formalità di rito è stato quindi associato presso la casa circondariale di Lecce.